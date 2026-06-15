Онкобольная Лерчек повеселилась на свадьбе друзей и поймала букет невесты

Блогершу Валерию Чекалину, известную публике как Лерчек, заметили на свадьбе её друзей Она выбрала для выхода в свет мини-платье и туфли на высоком каблуке, хотя у неё диагностирован рак желудка на последней, четвёртой стадии с метастазами в иные органы и опухолью в позвоночнике. Об этом пишет StarHit.

Возлюбленный блогерши Луис Сквиччиарини неоднократно утверждал, что Валерия ослепла на правый глаз. Однако случившееся на свадебной церемонии опровергает его слова: Чекалина не только пришла на торжество в неуместной для её состояния обуви, но и сумела поймать букет невесты, продемонстрировав отличную реакцию и координацию.

То, как блогерша появилась на празднике, вызвало оживлённое обсуждение среди пользователей интернета. Многие комментаторы усомнились, насколько тяжёлым на самом деле является её недуг, поскольку блогерша ведёт очень активный светский образ жизни. Отдельные пользователи даже напрямую заявили, что Чекалина пытается влиять на общественное мнение и манипулировать аудиторией с помощью историй о болезни.

Напомним, что ранее у Лерчек онкологи диагностировали рак желудка на последней, четвёртой стадии — с множественными метастазами. Из-за тяжёлой болезни суд приостановил слушания по её уголовному делу и ослабил меру ограничения: вместо домашнего ареста блогеру теперь запрещены лишь определённые действия. Многие публичные люди усомнились в реальности тяжёлого диагноза блогера. В их числе оказался и Отар Кушанашвили, который больше не верит, что Лерчек действительно так больна, как утверждается. Телеведущего насторожило то, что знаменитость продолжает активно тренироваться и вести открытый, публичный образ жизни. Более того, она даже собиралась выйти на турнир по танго.