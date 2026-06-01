«Если это игра, то пора в Голливуд»: Брат повёл Лерчек на химию и разнёс теории о «‎выдуманном» раке

Блогерша Лерчек (Валерия Чекалина) отправилась на шестой сеанс химиотерапии — сопровождать её в больницу вызвался брат Родион. Он не только показал поклонникам Леру и её медицинскую карту, но и резко высказался в адрес хейтеров, которые продолжают утверждать, что болезнь сестры — фейк.

Брат Лерчек обратился к хейтерам на фоне шестого курса химиотерапии.

«Меня на самом деле очень сильно поражает, что многие люди не верят в то, что моя сестра болеет раком. Я, наверное, был бы очень гениальным сценаристом, если бы мы это всё продумали насквозь. Так что, пожалуйста, не будьте обманутыми, не верьте всему, что пишут в Интернете, потому что там могут написать любое. Если это игра, то пора в Голливуд», — отметил Родион.

Сама Лерчек добавила, что до окончания курса ей осталось пройти ещё три химиотерапии. Она надеется успешно пройти лечение и вернуться к нормальной жизни. Блогерша поблагодарила всех за молитвы.

Напомним, у блогерши Лерчек диагностировали рак желудка четвёртой стадии с множественными метастазами: о заболевании стало известно в марте, когда после рождения четвёртого ребёнка гистология плаценты выявила злокачественные клетки, а метастазы поразили лёгкие, позвоночник (с разрушением позвонков и последующей операцией), кости черепа, а также обнаружились очаги в оболочке и тканях мозга, из-за чего она временно потеряла зрение на правый глаз. Лерчек проходит тяжёлое лечение — химио-, иммуно- и лучевую терапию. На фоне болезни суд приостановил рассмотрение её уголовного дела и заменил домашний арест на запрет определённых действий.