Для Лерчек требуют назначить повторную судебную экспертизу

Прокуратура направила в Гагаринский суд Москвы заявление о повторной комплексной судебно-медицинской экспертизе Валерии Чекалиной, известной как Лерчек. Также ведомство просит проверить Луиса Сквирччиариани, отца её младшего ребёнка. Об этом сообщает ТАСС.

Поводом стали публикации блогера в соцсетях. В заявлении указано, что Чекалина в день очередного сеанса химиотерапии рассказала подписчикам, что после обеда уже занимается в фитнес-клубе и поднимает тяжести. До этого она писала об операции на позвонках, которые, по её словам, разрушили метастазы.

Заявители просят истребовать медицинскую карту Чекалиной и назначить ей повторную экспертизу. Они считают, что такие упражнения после операции на позвоночнике не только противопоказаны, но и физически невозможны.

В документах отдельно просят принять меры прокурорского реагирования в отношении Сквирччиариани. Авторы обращения указывают, что Чекалина, несмотря на тяжёлый диагноз, активно показывает свою жизнь в соцсетях и делает это в том числе через аккаунт возлюбленного. Ранее прокуратура уже просила суд запросить данные в онкологическом центре Блохина о состоянии Чекалиной и возможности её участия в заседаниях. Гособвинение также просило назначить консилиум врачей, но суд отказал. После этого уголовное дело в отношении блогера приостановили.

Ранее Лерчек заметили на свадьбе друзей. Она пришла на мероприятие в мини-платье и туфлях на высоком каблуке, хотя ранее сообщалось о раке желудка четвёртой стадии с метастазами и опухолью в позвоночнике. Пользователи также обратили внимание, что Чекалина поймала букет невесты. После этого в сети начали обсуждать её состояние и активность на фоне заявленного диагноза.