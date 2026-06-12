«Безжалостный урок»: Астролог увидела в страданиях Лерчек кармическую расплату

Всё, что происходит с блогером Валерией Чекалиной (Лерчек), — это не трагическая случайность, а сильнейший кармический узел, который затягивался годами, заявила астролог Ариана Рейн, открыв натальную карту звезды. По её словам, восходящий знак Валерии — Лев, такие люди никогда не показывают свою боль на публике, их задача — сиять и транслировать позитив, даже когда внутри всё рушится.

Поэтому многие раздражаются, что Чекалина продолжает улыбаться и делать макияж между курсами химиотерапии, но это не игра, а базовая защита психики. За глянцевой картинкой скрывается тяжёлый аспект: Луна (психика и эмоции) зажата строгим Сатурном в Козероге, что даёт перманентное состояние фоновой депрессии — долгие годы Чекалина жила в глубочайшем внутреннем напряжении, скрывая слёзы за идеальной улыбкой, а у подавленного стресса нет срока годности.

Планетой души Лерчек является теневой лунный узел Раху, дающий феноменальный взлёт, славу и деньги, но с жёстким правилом — если человек начинает нечестную игру, расплата приходит мгновенно. Уголовное дело было первым звоночком, самым страшным стало то, что именно домашний арест стал роковым. Валерия жаловалась на боли, теряла драгоценное время, но Сатурн запер её в ловушке, не дав шанса предотвратить болезнь на ранней стадии.

«Остаётся лишь пожелать Валерии сил пройти эту страшную кармическую отработку, выйти в ремиссию и полностью переродить свою личность. А нам всем — сделать правильные выводы, пока Вселенная не решила преподать нам урок таким же безжалостным способом», — резюмировала собеседница «Радио 1».

Напомним, у Лерчек диагностировали рак желудка четвёртой стадии с множественными метастазами. На фоне болезни суд приостановил рассмотрение её уголовного дела и заменил домашний арест на запрет определённых действий. Однако Отар Кушанашвили перестал верить в её тяжёлое состояние. Телеведущего смутило, что блогерша продолжает активные тренировки и ведёт публичный образ жизни. К примеру, она собиралась принять участие в турнире по танго.