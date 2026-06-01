1 июня, 08:22

Экс-муж Лерчек рассказал об условиях в «Бутырке» после приговора

Адвокат сообщил об отсутствии жалоб у Артёма Чекалина на условия в СИЗО

Артём Чекалин в зале суда. Обложка © Life.ru

Бывший супруг блогера Лерчек Артём Чекалин не жалуется на условия содержания в СИЗО «Бутырка». Об этом сообщил его адвокат Константин Третьяков.

По словам защитника, у Чекалина нет претензий к пребыванию в изоляторе. Также сторона уже направила жалобы на вынесенный приговор в апелляционную инстанцию. Адвокат уточнил в беседе с ТАСС, что рассмотрение обращения может занять от шести до девяти месяцев. Защита намерена добиваться полной отмены решения суда и оправдания подзащитного.

Напомним, 13 апреля Артём Чекалин был приговорён к семи годам колонии общего режима и выплате штрафа в размере 194,5 млн рублей за незаконные валютные операции. Сам он вину не признаёт. Бывшие супруги Чекалины проходят по делу о незаконном выводе 250 миллионов рублей в ОАЭ с использованием поддельных документов. Расследование в отношении Лерчек приостановлено из-за ее болезни — рака желудка 4 стадии.

Александра Вишнякова
