Лерчек заявила о седьмой химиотерапии после новости о судебной экспертизе

Блогерша Валерия Чекалина отреагировала на заявление прокуратуры о повторной комплексной судмедэкспертизе. В соцсетях появилось видео, где она рассказывает о прохождении седьмого курса химиотерапии. Ролик опубликовал её молодой человек Луис Сквиччиарини.

Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/im__lu_

На кадрах он спрашивает: «Сегодня у нас необычный день, потому что у нас седьмая химия дома, да Лер?» Чекалина отвечает, что накануне ездила в госпиталь, где ей прокапали первый препарат, а последний оставили в специальной помпе.

«Это специальная помпа, её нужно держать в темноте. Препарата осталось совсем чуть-чуть, он под давлением по трубочкам поступает сюда. Сегодня, когда всё закончится, её снимут. Но это очень классно, что так можно проводить больше времени дома с детьми», — сказала Лерчек.

Ранее прокуратура направила в Гагаринский суд Москвы заявление о повторной комплексной судебно-медицинской экспертизе Чекалиной. Также ведомство просит проверить Луиса Сквиччиарини, отца её младшего ребёнка. Поводом стали публикации блогерши в соцсетях. В день очередного сеанса химиотерапии Чекалина рассказывала, что после обеда уже занимается в фитнес-клубе и поднимает тяжести.

До этого у неё диагностировали рак желудка четвёртой стадии с множественными метастазами. Вопросы у пользователей возникли после появления Лерчек на свадьбе друзей. Блогерша пришла на мероприятие в мини-платье и на высоких каблуках, а позже в Сети обсуждали, что она поймала букет невесты. На фоне сообщений о тяжёлом диагнозе такая активность вызвала новую волну споров.

Из-за болезни суд ранее приостановил слушания по уголовному делу Чекалиной и смягчил меру ограничения: вместо домашнего ареста ей запретили только определённые действия. Однако часть публичных людей усомнилась в тяжести состояния блогерши. В их числе оказался Отар Кушанашвили, которого насторожили тренировки, публичные выходы и планы Лерчек участвовать в турнире по танго.