Лерчек завершила последний курс химиотерапии

Блогерша Лерчек (Валерия Чекалина) завершила лечение от рака. Об этом сообщил её возлюбленный, аргентинский танцор Луис Сквиччиарини.

«Сегодня у Леры прошла 9-я, последняя химия. Но останется ещё и таргетная терапия каждые две недели. У неё сроков окончания нет», — написал Луис в MAX-канале.

По его словам, такое лечение нужно для продления жизни.

Мужчина отметил, что гордится Лерчек, так как несмотря на тошноту и сниженную энергию она продолжает дарить любовь всем вокруг.

«Да, иногда, у неё опускаются руки из-за побочных эффектов лечения. Но я рядом и стараюсь найти слова, чтобы её поддержать. А ещё я зачитываю ей ваши пожелания здоровья — это её сильно подбадривает», — обратился Луис к фанатам.

Напомним, что в начале марта у блогера диагностировали рак желудка IV стадии с метастазами, после чего суд приостановил ее уголовное дело и смягчил меру пресечения для прохождения лечения. Чекалину обвиняют в незаконном выводе за рубеж более 250 млн рублей по подложным документам, и теперь прокуратура просит возобновить процесс, ссылаясь на заключение врачей о том, что ее состояние позволяет участвовать в заседаниях.