Луис Сквиччиарини рассказал о состоянии Лерчек после начала таргетной терапии

Луис Сквиччиарини рассказал о том, как Валерия Чекалина (известная как Лерчек) переносит таргетную терапию. По его словам, начало лечения сопровождалось выраженной аллергической реакцией, однако уже во время первой капельницы появились первые изменения в состоянии блогера.

Жених Лерчек отметил, что одним из наиболее заметных результатов стало улучшение зрения. При этом лечение сопровождается рядом побочных эффектов. Чекалину беспокоят вздутие живота, густая слюна, а также сильная тошнота, связанная с токсичностью препаратов.

«Ещё из побочных эффектов — вздутие живота и слюна становится очень густой, что её сложно глотать. <…> Так же прям во время одной из капельниц (первой) у Леры начались улучшения на глаз, пятна на правом глазу из-за метастаз в коре головного мозга уменьшились. И она начала видеть лучше», — написал Луис в своих соцсетях.

Напомним, в начале марта у Лерчек диагностировали рак желудка IV стадии с множественными метастазами. После подтверждения тяжёлого диагноза суд приостановил рассмотрение её уголовного дела и заменил домашний арест на запрет определённых действий, чтобы она могла пройти курс химиотерапии и лечения. Чекалина обвиняется в незаконном выводе за рубеж более 250 млн рублей с использованием подложных документов при проведении валютных операций

Ранее Чекалина рассказала, что после восьмого курса химиотерапии её состояние ухудшилось. Она сообщила, что за несколько дней резко похудела. В своём ролике блогер призналась, что после очередного этапа лечения почувствовала себя значительно хуже. По словам Лерчек, ей предстоит пройти ещё один, девятый курс химиотерапии. После его окончания врачи займутся восстановлением уровня крови и микрофлоры.