«Еда во мне вообще не задерживается»: Лерчек резко похудела после восьмой «химии»

Валерия Чекалина, известная как Лерчек, рассказала об ухудшении самочувствия после восьмого курса химиотерапии. По её словам, за несколько дней она резко потеряла вес. О состоянии здоровья блогерши стало известно из видео, опубликованного её возлюбленным, аргентинским танцором Луисом Сквиччиарини в мессенджере «Макс».

Больная раком Лерчек рассказала о своём состоянии. Видео © «Макс» / Луис Сквиччиарини

«За три дня я потеряла три килограмма. Еда во мне вообще не задерживается», — сказала она.

В ролике блогер призналась, что после очередного этапа лечения столкнулась с сильным ухудшением самочувствия. По словам Лерчек, впереди у неё остаётся ещё один, девятый курс химиотерапии. После его завершения врачи займутся восстановлением крови и микрофлоры.

Ранее стало известно, что Валерия Чекалина, известная как Лерчек, завершила восьмой курс химиотерапии. По его словам, процедуры прошли 1 и 2 июля, однако через несколько дней после лечения у блогерши появились сильные боли в животе. Сквиччиарини отметил, что, вероятно, такой эффект мог быть связан с накоплением препаратов в организме.

Напомним, в начале марта у Лерчек диагностировали рак желудка IV стадии с множественными метастазами. После подтверждения тяжёлого диагноза суд приостановил рассмотрение её уголовного дела и заменил домашний арест на запрет определённых действий, чтобы она могла пройти курс химиотерапии и лечения. Чекалина обвиняется в незаконном выводе за рубеж более 250 млн рублей с использованием подложных документов при проведении валютных операций. Недавно прокуратура попросила возобновить судебный процесс, сославшись на заключение врачей о том, что состояние блогера позволяет ей участвовать в заседаниях, несмотря на продолжающееся лечение.