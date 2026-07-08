Лерчек выложила большое семейное фото с женихом, детьми и будущим свёкром

Блогерша Лерчек (Валерия Чекалина) впервые показала большое семейное фото, собрав в кадре всех самых близких. На снимке — её возлюбленный Луис Сквиччиарини, четверо детей, мама и потенциальный свекор.

«От нашей семьи поздравляем ваши семьи. И благодарим каждого, кто поддерживает и молится за здоровье Леры», — говорится в подписи к публикации (аккаунт ведёт её жених и команда адвокатов).

Лерчек впервые показала большое семейное фото с женихом и детьми. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / ler_chek / gosha_kamaev

Блогерша продолжает бороться с серьёзным заболеванием. У Лерчек диагностирован рак желудка четвёртой стадии с множественными метастазами. Поклонники активно поддерживают блогера, а её семья старается сохранять позитивный настрой. На фоне болезни суд приостановил рассмотрение уголовного дела Чекалиной и заменил домашний арест на запрет определённых действий.

Блогерша всё больше поражает своей силой духа. Лерчек даже возобновила занятия танго после перерыва, что показал её жених Луис Сквиччиарини. Девушка продолжала танцевать до 7-го месяца беременности, но потом была вынуждена их прервать. Сейчас до интенсивных тренировок далеко, но он поддерживает её, называя «секси, сильной женщиной».