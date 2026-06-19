Адвокат Лерчек заявил, что повторная экспертиза подтвердила диагноз блогера

Защита блогера Валерии Чекалиной, известной как Лерчек, заявила, что результаты очередного медицинского обследования подтвердили ранее поставленный ей диагноз. Об этом РИА «Новости» сообщил адвокат Константин Третьяков.

По его словам, состояние блогера остается тяжёлым, а выявленное заболевание никуда не исчезло. Тем не менее защита спокойно воспринимает инициативу о проведении повторной судебно-медицинской экспертизы.

Напомним, прокуратура направила в Гагаринский суд Москвы заявление о назначении повторной комплексной судебно-медицинской экспертизы в отношении Лерчек. Также ведомство просит проверить Луиса Сквирччиариани, отца её младшего ребёнка. Основанием стали публикации блогера в соцсетях, которые вызвали вопросы у заявителей. Позже стало известно, что уголовное дело передали для рассмотрения другому судье.