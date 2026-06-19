«Закрались сомнения»: Почему в деле Лерчек сменили судью и назначили новую экспертизу

Смена судьи по делу блогера Валерии Чекалиной связана с сомнениями в том, что обвиняемая действительно больна онкологией и потому не может содержаться под стражей. Об этом заявила адвокат Юлия Нитченко в беседе с Life.ru.

«Лера же выкладывает, что ходит в спортзал и ведёт полноценную общественную жизнь. Но человек с 4-й стадией рака не может вести такой образ жизни — это очевидно. Он должен находиться в очень тяжёлом состоянии, которое явно не соответствует тому, что она демонстрирует», — пояснила защитница.

По словам адвоката, сторона обвинения заметила это несоответствие, из-за чего у него и «закрались сомнения». Судью сменили, чтобы исключить возможную коррупционную составляющую, и назначили новую экспертизу. Если она покажет, что болезни нет, то Чекалиной могут изменить меру пресечения, а также проведут служебные проверки в отношении судей и врачей, ранее установивших иное. Если же диагноз подтвердится, для обвиняемой ничего не изменится.

Защитница также напомнила, что замена судьи при рассмотрении уголовного дела происходит для обеспечения объективности, а после замены разбирательство начинается с самого начала.

Напомним, прокуратура направила в Гагаринский суд Москвы заявление о назначении повторной комплексной судебно-медицинской экспертизы в отношении Лерчек. Также ведомство просит проверить Луиса Сквирччиариани, отца её младшего ребёнка. Основанием стали публикации блогера в соцсетях, которые вызвали вопросы у заявителей. Позже стало известно, что уголовное дело передали для рассмотрения другому судье.