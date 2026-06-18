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Регион
18 июня, 11:09

«В НИИ Блохина о ней не слышали»: Кушанашвили усомнился в лечении Лерчек от онкологии

Кушанашвили заявил, что в онкоцентре имени Блохина ничего не слышали о Лерчек

Отар Кушанашвили. Обложка © РИА Новости / Владимир Астапкович

Отар Кушанашвили. Обложка © РИА Новости / Владимир Астапкович

Отар Кушанашвили усомнился в информации о лечении блогера Валерии Чекалиной в НИИ онкологии имени Блохина. Об этом телеведущий сообщил в своём телеграм-канале.

«Я тоже лечусь на том же 22-м этаже в НИИ Блохина. Но когда я спросил, никто не в курсе, что там какой-то блогер лечится», — написал Кушанашвили.

Позже журналист уточнил, что Лерчек и её сожитель называли имя лечащего врача — Екатерину Обаревич. Согласно данным клиники, такой специалист действительно работает в центре и занимается лечением рака желудка.

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Ранее прокуратура направила в Гагаринский суд Москвы заявление о назначении повторной комплексной судебно-медицинской экспертизы в отношении Лерчек. Также ведомство просит проверить Луиса Сквирччиариани, отца её младшего ребёнка. Основанием стали публикации блогера в социальных сетях, которые вызвали вопросы у заявителей.

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Александра Мышляева
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