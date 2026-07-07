Больная раком Лерчек вернулась к танго после перерыва: «‎Сильная женщина»

Блогер и телеведущая Лерчек (Валерия Чекалина), которая сейчас борется с раком, возобновила занятия танго после длительного перерыва. Первые тренировки показал её жених, танцор Луис Сквиччиарини.

Тяжелобольная Лерчек вернулась к танго после перерыва. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / im__lu_

По его словам, Чекалина не бросала любимое дело даже во время беременности — вплоть до седьмого месяца, когда начались сильные боли. Однако сейчас до интенсивных репетиций ещё далеко: по видео видно, что сил у девушки не на максимуме. Сквиччиарини постоянно поддерживает её и уже на тренировках шепчет на ухо своё фирменное «ты секси, сильная женщина».

К слову, танго когда-то и свело пару. Блогерша продолжала заниматься даже в период домашнего ареста с электронным браслетом на ноге. Состояние её здоровья по-прежнему вызывает беспокойство у поклонников, но она не теряет оптимизма.

Ранее блогер Лерчек в интервью Надежде Стрелец ответила на обвинения во лжи о болезни, заявив, что публичные рассказы о лечении помогают ей справляться, и подчеркнула, что не знает, сколько ей осталось, но она хочет прожить оставшееся время на полную ради своих четверых детей. Она также объяснила, что занятия фитнесом и появление на каблуках во время химиотерапии — это её способ оставаться бойцом.