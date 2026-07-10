Суд перенёс на 13 июля вопрос о смене адреса Лерчек

Заседание по вопросу о смене места жительства блогера Валерии Чекалиной, известной как Лерчек, отложили до 13 июля. Об этом сообщил корреспонденту РИА «Новости» сотрудник Гагаринского суда Москвы.

Вопрос напрямую связан с мерой пресечения в виде запрета определённых действий, которая действует в отношении Чекалиной. В суде объяснили причину переноса просто.

«Заседание отложили на 13 июля в связи с неявкой Чекалиной в суд», — сказал он.

Прийти на заседание блогер не смогла из-за состояния здоровья. Она находится в НМИЦ онкологии имени Блохина, где накануне ей провели сеанс таргетной терапии.

Ранее сообщалось, что уголовное дело Лерчек, передали для рассмотрения другому судье — процесс будет вести Джемал Курбанов. При этом прокуратура попросила суд назначить блогеру повторную судебно-медицинскую экспертизу, а также проверить её бойфренда Луиса Сквирччиариани — основанием стали публикации Чекалиной в социальных сетях, в частности, речь могла идти о занятиях на тренажёрах в спортзале. Сама Лерчек отреагировала на заявление прокуратуры новым видео, где она рассказала о прохождении седьмого курса химиотерапии.