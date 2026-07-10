Лерчек пропустит суд по возобновлению её дела из-за госпитализации
Валерия Чекалина. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / ler_chek
Блогер Валерия Чекалина, известная в сети как Лерчек, не появится на судебном заседании в эту пятницу. Фигурантка уголовного дела о незаконном выводе более 250 миллионов рублей за рубеж проходит лечение в НМИЦ онкологии имени Блохина.
Как сообщил источник РИА «Новости», в четверг Чекалиной провели очередной сеанс таргетной терапии. Из-за тяжёлого состояния здоровья присутствие женщины в зале суда невозможно.
На предстоящем заседании планировалось обсудить возобновление уголовного процесса. Кроме того, судье предстоит рассмотреть вопрос о месте жительства блогера, так как у неё закончился срок договора аренды дома, где она отбывает запрет определённых действий.
Следствие обвиняет бывших супругов Чекалиных и их партнёра Романа Вишняка в переводе свыше 251,5 миллиона рублей в ОАЭ. По версии прокуратуры, деньги были переведены по фиктивным документам как оплата фитнес-марафонов. Ранее подельник Вишняк пошел на сделку со следствием и получил 2,5 года колонии, а Артем Чекалин был осуждён на 7 лет. В отношении Валерии материалы выделили в отдельное производство, а процесс приостановили до её выздоровления. Состояние здоровья блогера остается критическим. В феврале, сразу после рождения четвёртого ребенка и выписки из роддома, она попала в реанимацию, где у неё диагностировали онкологическое заболевание четвёртой стадии.
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