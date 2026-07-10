Лерчек пропустит суд по возобновлению её дела из-за госпитализации

Блогер Валерия Чекалина, известная в сети как Лерчек, не появится на судебном заседании в эту пятницу. Фигурантка уголовного дела о незаконном выводе более 250 миллионов рублей за рубеж проходит лечение в НМИЦ онкологии имени Блохина.

Как сообщил источник РИА «Новости», в четверг Чекалиной провели очередной сеанс таргетной терапии. Из-за тяжёлого состояния здоровья присутствие женщины в зале суда невозможно.

На предстоящем заседании планировалось обсудить возобновление уголовного процесса. Кроме того, судье предстоит рассмотреть вопрос о месте жительства блогера, так как у неё закончился срок договора аренды дома, где она отбывает запрет определённых действий.