Суд 10 июля примет решение по переезду Лерчек из-за окончания аренды дома

Гагаринский суд Москвы рассмотрит вопрос об изменении места жительства блогера Валерии Чекалиной, известной как Лерчек. Заседание назначено на пятницу, 10 июля. Об этом РИА «Новости» сообщил один из участников процесса.

По его словам, у Чекалиной истёк срок договора аренды дома, адрес которого был указан при избрании ей запрета определённых действий. Теперь ей требуется официальное разрешение суда, чтобы переехать.

В конце июня стало известно, что Лерчек сменила место жительства. Семья переехала в загородный дом на Новорижском шоссе. Особняк площадью 659 квадратных метров разместился на 23 сотках с ландшафтным дизайном. Внутри — пять спален с отдельными ванными, гостиная с камином, бильярдная, всесезонная терраса, тренажёрный зал и дизайнерская отделка. На участке также обустроены гараж и детская площадка.