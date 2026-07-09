У Лерчек начались сильные боли в животе после восьмого курса химиотерапии

Луис Сквиччиарини, жених Валерии Чекалиной (известной как Лерчек) и хореограф, проинформировал в «Максе» о том, что блогерша завершила восьмой курс химиотерапии. Процедуры были проведены 1 и 2 июля. Сквиччиарини также сообщил, что на пятый день после лечения у Чекалиной возникли интенсивные боли в области живота.

«Обычно мы показываем и делимся только приятными моментами, но, к сожалению, не всегда все проходит гладко. Скорее всего, химия в организме накопилась и дала такой эффект», — поделился жених блогерши.

По словам Сквиччиарини, сейчас блогерша принимает препараты для восстановления микрофлоры, а 9 июля ей предстоит курс таргетной терапии. Он отметил, что процедура проходит тяжело: из-за высокой токсичности лекарств Валерию сильно тошнит, даже несмотря на прием противорвотных средств.

Напомним, что в марте у Чекалиной диагностировали рак желудка четвертой стадии, после чего она начала курс химиотерапии. В тот же период суд смягчил ей меру пресечения, заменив домашний арест на запрет определенных действий.

Ранее сообщалось, что Лерчек возобновила занятия танго после перерыва. Девушка продолжала танцевать до 7-го месяца беременности, но потом была вынуждена их прервать. Сейчас до интенсивных тренировок далеко, но жених Леры поддерживает её, называя «секси, сильной женщиной».