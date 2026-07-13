Лерчек разрешили переехать: суд вынес решение

Гагаринский суд Москвы разрешил блогеру Валерии Чекалиной (Лерчек) сменить место проживания, несмотря на действующий запрет определенных действий. Об этом сообщает корреспондент Life.ru из зала суда.

Суд удовлетворил ходатайство защиты, и блогерше разрешили переехать из одного загородного дома в другой. При этом мера пресечения осталась прежней.

Напомним, сегодня, 13 июля, суд возобновил разбирательство по уголовному делу Лерчек. Блогерша лично прибыла на заседание. Кстати, уголовное дело Лерчек, которое было заморожено на время её болезни, передали для рассмотрения другому судье — процесс будет вести Джемал Курбанов.