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24 июля, 07:33

Больная раком Лерчек станцевала танго со своим бойфрендом на яхте у друзей

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / im__lu_

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / im__lu_

Блогер Валерия Чекалина, известная как Лерчек, появилась на годовщине у друзей вместе со своим избранником Луисом Сквиччиарини. Кадрами с торжества аргентинский хореограф поделился в личных соцсетях.

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / im__lu_

Для выхода в свет многодетная мать выбрала длинный парик, в котором часто мелькает на публике, и откровенное платье нежно-розового оттенка, подчеркнувшее её формы. Макияж сделала естественным, ограничившись нюдовой помадой. Сам Сквиччиарини облачился в светлый костюм. На обнародованной записи пара танцует танго: Чекалина подходит к кавалеру, обнимает его и целует.

Возлюбленный Лерчек опубликовал фото блогерши после химиотерапии
Возлюбленный Лерчек опубликовал фото блогерши после химиотерапии

В середине июля Лерчек завершила курс химиотерапии — позади осталась девятая, последняя процедура. Луис Сквиччиарини уточнял, что впереди ещё таргетная терапия раз в две недели, у которой пока нет окончательных сроков, но именно такое лечение необходимо для продления жизни.

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Юрий Лысенко
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