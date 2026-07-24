Больная раком Лерчек станцевала танго со своим бойфрендом на яхте у друзей

Блогер Валерия Чекалина, известная как Лерчек, появилась на годовщине у друзей вместе со своим избранником Луисом Сквиччиарини. Кадрами с торжества аргентинский хореограф поделился в личных соцсетях.

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / im__lu_

Для выхода в свет многодетная мать выбрала длинный парик, в котором часто мелькает на публике, и откровенное платье нежно-розового оттенка, подчеркнувшее её формы. Макияж сделала естественным, ограничившись нюдовой помадой. Сам Сквиччиарини облачился в светлый костюм. На обнародованной записи пара танцует танго: Чекалина подходит к кавалеру, обнимает его и целует.

В середине июля Лерчек завершила курс химиотерапии — позади осталась девятая, последняя процедура. Луис Сквиччиарини уточнял, что впереди ещё таргетная терапия раз в две недели, у которой пока нет окончательных сроков, но именно такое лечение необходимо для продления жизни.