Возлюбленный Лерчек опубликовал фото блогерши после химиотерапии

Возлюбленный блогерши Валерии Чекалиной, известной как Лерчек, показал её без парика после курса химиотерапии. Кадры опубликовал танцор Луис Сквиччиарини в соцсетях.

Сначала Сквиччиарини поздравил Чекалину с завершением лечения и подарил ей букет пионовидных роз. Позже он показал, как они вместе смотрели чемпионат мира по футболу 2026 года.

На опубликованных кадрах блогерша сидит на диване с ультракороткой стрижкой. Чекалина эмоционально отреагировала на победу сборной Аргентины в полуфинальном матче.

Ранее жених Лерчек Луис Сквиччиарини сообщил, что блогер начала таргетную терапию с выраженной аллергией, но уже после первой капельницы у неё улучшилось зрение за счёт уменьшения пятна на правом глазу. При этом лечение сопровождается побочными эффектами: вздутием живота, густой слюной и сильной тошнотой.