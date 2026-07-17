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17 июля, 07:56

Возлюбленный Лерчек опубликовал фото блогерши после химиотерапии

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / im__lu_

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / im__lu_

Возлюбленный блогерши Валерии Чекалиной, известной как Лерчек, показал её без парика после курса химиотерапии. Кадры опубликовал танцор Луис Сквиччиарини в соцсетях.

Сначала Сквиччиарини поздравил Чекалину с завершением лечения и подарил ей букет пионовидных роз. Позже он показал, как они вместе смотрели чемпионат мира по футболу 2026 года.

На опубликованных кадрах блогерша сидит на диване с ультракороткой стрижкой. Чекалина эмоционально отреагировала на победу сборной Аргентины в полуфинальном матче.

Лерчек завершила последний курс химиотерапии
Лерчек завершила последний курс химиотерапии

Ранее жених Лерчек Луис Сквиччиарини сообщил, что блогер начала таргетную терапию с выраженной аллергией, но уже после первой капельницы у неё улучшилось зрение за счёт уменьшения пятна на правом глазу. При этом лечение сопровождается побочными эффектами: вздутием живота, густой слюной и сильной тошнотой.

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Дарья Денисова
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