Возлюбленный Лерчек опубликовал фото блогерши после химиотерапии
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Возлюбленный блогерши Валерии Чекалиной, известной как Лерчек, показал её без парика после курса химиотерапии. Кадры опубликовал танцор Луис Сквиччиарини в соцсетях.
Сначала Сквиччиарини поздравил Чекалину с завершением лечения и подарил ей букет пионовидных роз. Позже он показал, как они вместе смотрели чемпионат мира по футболу 2026 года.
На опубликованных кадрах блогерша сидит на диване с ультракороткой стрижкой. Чекалина эмоционально отреагировала на победу сборной Аргентины в полуфинальном матче.
Ранее жених Лерчек Луис Сквиччиарини сообщил, что блогер начала таргетную терапию с выраженной аллергией, но уже после первой капельницы у неё улучшилось зрение за счёт уменьшения пятна на правом глазу. При этом лечение сопровождается побочными эффектами: вздутием живота, густой слюной и сильной тошнотой.
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