Новый поворот в деле Лерчек: Заседание 30 июля проведёт другой судья

Уголовное дело блогера Валерии Чекалиной, известной как Лерчек, будет рассматривать другой судья. Об этом свидетельствуют данные суда, с которыми ознакомилось «РИА» Новости.

Ранее материалы передали судье Джемалу Курбанову, однако теперь в картотеке указан судья Гагаринского районного суда Алишер Ларин. Ближайшее заседание назначено на 30 июля.

Производство по делу приостанавливали из-за тяжёлой болезни обвиняемой, но позднее возобновили. Чекалину обвиняют в выводе более 250 миллионов рублей в ОАЭ с использованием подложных документов.

В феврале после рождения четвёртого ребёнка у блогера диагностировали рак желудка четвёртой стадии.

Ранее прокуратура попросила заменить блогеру Валерии Чекалиной запрет определённых действий на домашний арест. Поводом стала покупка железнодорожных билетов. По данным информационной системы МВД, на имя Чекалиной оформили билет из Москвы в Санкт-Петербург на 7 мая. Обратную поездку запланировали на 10 мая.