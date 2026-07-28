Лерчек могут ужесточить меру пресечения из-за приобретения билетов в Петербург

Прокуратура попросила заменить блогеру Валерии Чекалиной, известной как Лерчек, запрет определённых действий на домашний арест. В Москве ходатайство направили в Гагаринский суд. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на документы ведомства.

Поводом стала покупка железнодорожных билетов. По данным информационной системы МВД, на имя Чекалиной оформили билет из Москвы в Санкт-Петербург на 7 мая. Обратную поездку запланировали на 10 мая.

«Чекалина допустила нарушение установленных обязанностей», — указано в ходатайстве прокуратуры.

НМИЦ онкологии имени Н. Н. Блохина сообщил, что состояние здоровья позволяет Чекалиной участвовать в заседаниях при соблюдении рекомендаций врачей. Прокуратура сочла действующие ограничения недостаточными. По мнению ведомства, они не гарантируют явку блогера в суд и не исключают попытку скрыться или помешать производству по делу.

Ранее Гагаринский суд Москвы возобновил производство по делу Чекалиной о незаконных валютных операциях. С таким ходатайством выступила прокуратура. Суд назначил на 30 июля заседание по вопросу меры пресечения и дальнейшего рассмотрения дела. Сама блогер ситуацию публично не комментировала. Также СМИ писали, что после курса химиотерапии Чекалина планировала поездку в Белград. Там с ней должен был встретиться врач из Германии для проведения вакцинации. Представители Лерчек утверждали, что она соблюдала все установленные ограничения.