Находящаяся под следствием Лерчек собиралась отправиться за границу после курса химиотерапии

Блогер Валерия Чекалина, известная как Лерчек, которая проходит лечение после обнаружения рака желудка четвёртой стадии, планировала после курса химиотерапии отправиться в столицу Сербии. Об этом сообщил ТАСС.

По данным агентства, в Белграде блогера должен был встретить врач из Германии, который планировал провести ей вакцинацию. При этом представители Лерчек заявили, что она не нарушала действующие ограничения и строго соблюдала назначенную ей меру пресечения.

Ранее суд возобновил производство по уголовному делу блогера Валерии Чекалиной. Её обвиняют в незаконных валютных операциях. Основанием для этого стало ходатайство прокуроров.