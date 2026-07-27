Находящаяся под следствием Лерчек собиралась отправиться за границу после курса химиотерапии
ТАСС: Лерчек планировала поехать в Сербию для вакцинации после химиотерапии
Валерия Чекалина. Обложка © Telegram / ler_chek_official
Блогер Валерия Чекалина, известная как Лерчек, которая проходит лечение после обнаружения рака желудка четвёртой стадии, планировала после курса химиотерапии отправиться в столицу Сербии. Об этом сообщил ТАСС.
По данным агентства, в Белграде блогера должен был встретить врач из Германии, который планировал провести ей вакцинацию. При этом представители Лерчек заявили, что она не нарушала действующие ограничения и строго соблюдала назначенную ей меру пресечения.
Ранее суд возобновил производство по уголовному делу блогера Валерии Чекалиной. Её обвиняют в незаконных валютных операциях. Основанием для этого стало ходатайство прокуроров.
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