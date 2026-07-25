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Регион
25 июля, 17:25

Суд возобновил дело блогера Лерчек о незаконных валютных операциях

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Гагаринский суд Москвы возобновил производство по уголовному делу блогера Валерии Чекалиной, известной как Лерчек. Её обвиняют в незаконных валютных операциях. Основанием для этого стало ходатайство прокуроров.

Прокуроры требуют ужесточить меру пресечения. По их данным, блогер нарушила ранее установленные запреты. Вопрос о мере пресечения и дальнейшем рассмотрении дела решат на заседании 30 июля, передаёт ТАСС.

Сама Чекалина пока не комментирует ситуацию. Дело привлекает внимание из-за популярности обвиняемой и масштаба предъявленных ей обвинений.

Больная раком Лерчек станцевала танго со своим бойфрендом на яхте у друзей
Больная раком Лерчек станцевала танго со своим бойфрендом на яхте у друзей

Напомним, дело Лерчек было приостановлено после того, как в феврале 2026 года ей диагностировали рак желудка четвёртой стадии. Заболевание выявили вскоре после рождения четвёртого ребёнка. В марте суд выделил дело о выводе денежных средств за рубеж в отдельное производство и смягчил ей меру пресечения, заменив домашний арест запретом определённых действий. После того, как Лерчек отправилась в Петербург, прокуратура потребовала вновь отправить блогершу под домашний арест.

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Александра Мышляева
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