Суд возобновил дело блогера Лерчек о незаконных валютных операциях

Гагаринский суд Москвы возобновил производство по уголовному делу блогера Валерии Чекалиной, известной как Лерчек. Её обвиняют в незаконных валютных операциях. Основанием для этого стало ходатайство прокуроров.

Прокуроры требуют ужесточить меру пресечения. По их данным, блогер нарушила ранее установленные запреты. Вопрос о мере пресечения и дальнейшем рассмотрении дела решат на заседании 30 июля, передаёт ТАСС.

Сама Чекалина пока не комментирует ситуацию. Дело привлекает внимание из-за популярности обвиняемой и масштаба предъявленных ей обвинений.