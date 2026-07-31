Лерчек отказалась отвечать на вопросы журналистов перед новым заседанием суда по её делу

Лерчек (Валерия Чекалина) прибыла в московский суд, где сегодня продолжится рассмотрение дела о незаконном выводе денежных средств. Об этом сообщает корреспондент Life.ru.

Лерчек прибыла в суд на очередное заседание по её делу. Видео © Life.ru

Как и днем ранее, блогер приехала вместе с Луисом Сквиччиарини — своим возлюбленным и отцом её четвертого ребенка.

Перед началом заседания пара не стала общаться с журналистами и оставила вопросы представителей СМИ без комментариев. Слушание по делу должно начаться в ближайшее время.

Напомним, ранее суд возобновил уголовное дело против Лерчек. Накануне заседание продлилось шесть часов, после чего было решено продолжить его сегодня.

По версии следствия, с сентября 2021 года по февраль 2022 года Лерчек вместе с бывшим мужем Артёмом Чекалиным и бизнес-партнёром Романом Вишняком вывела за рубеж более 250 миллионов рублей, полученных от продажи фитнес-марафонов. Деньги переводились на счета нерезидентов с использованием подложных документов. Артём Чекалин уже осуждён на 7 лет колонии, Вишняк получил 2,5 года. Дело Лерчек, которая вину не признает, было приостановлено из-за болезни, однако к концу июля его возобновили, так как медицинских противопоказаний для участия в заседаниях не найдено.

В конце февраля 2026 года, вскоре после рождения четвёртого ребенка, у Лерчек диагностировали рак желудка четвёртой стадии с метастазами в лёгких, костях черепа и других органах. Из-за тяжёлого состояния суд отменил ей домашний арест, разрешив проходить лечение в НМИЦ онкологии имени Блохина. Блогер перенесла операцию на позвоночнике, прошла несколько курсов химиотерапии и лучевую терапию. Несмотря на критический прогноз, она заявляла о желании бороться за жизнь. В середине июля Лерчек завершила курс химиотерапии.