Осуждённый Вишняк выступил против Лерчек в суде о валютных операциях

В Гагаринском суде Москвы допросили Романа Вишняка. Он выступил как свидетель обвинения в деле блогера Валерии Чекалиной, известной как Лерчек. Её подозревают в нелегальных валютных операциях, связанных с фитнес-марафонами. Вишняк выступил против Чекалиной на закрытом заседании.

«Роман Вишняк снова выступил в районном суде и дал показания против подсудимой» — сообщает источник ТАСС.

Свидетель участвовал в процессе дистанционно — через видеосвязь из колонии, где отбывает наказание.