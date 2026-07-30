Осуждённый Вишняк выступил против Лерчек в суде о валютных операциях
Валерия Чекалина в суде. Обложка © Life.ru
В Гагаринском суде Москвы допросили Романа Вишняка. Он выступил как свидетель обвинения в деле блогера Валерии Чекалиной, известной как Лерчек. Её подозревают в нелегальных валютных операциях, связанных с фитнес-марафонами. Вишняк выступил против Чекалиной на закрытом заседании.
«Роман Вишняк снова выступил в районном суде и дал показания против подсудимой» — сообщает источник ТАСС.
Свидетель участвовал в процессе дистанционно — через видеосвязь из колонии, где отбывает наказание.
По версии следствия, бывшие супруги Чекалины и их партнёр Роман Вишняк перевели в ОАЭ свыше 251,5 миллиона рублей. Прокуратура утверждает, что деньги переводили по поддельным документам как оплату за фитнес-марафоны. Вишняк заключил сделку со следствием и получил 2,5 года колонии. Артём Чекалин получил 7 лет тюрьмы. Дело Валерии Чекалиной выделили в отдельное производство, а процесс приостановили до её выздоровления. Состояние блогера остаётся критическим. В феврале, сразу после рождения четвёртого ребёнка и выписки из роддома, её доставили в реанимацию, где выявили онкологическое заболевание четвёртой стадии.
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