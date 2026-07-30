Ситуация с бензином
ЧМ по футболу
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
30 июля, 18:54

Осуждённый Вишняк выступил против Лерчек в суде о валютных операциях

Валерия Чекалина в суде. Обложка © Life.ru

Валерия Чекалина в суде. Обложка © Life.ru

В Гагаринском суде Москвы допросили Романа Вишняка. Он выступил как свидетель обвинения в деле блогера Валерии Чекалиной, известной как Лерчек. Её подозревают в нелегальных валютных операциях, связанных с фитнес-марафонами. Вишняк выступил против Чекалиной на закрытом заседании.

«Роман Вишняк снова выступил в районном суде и дал показания против подсудимой» — сообщает источник ТАСС.

Свидетель участвовал в процессе дистанционно — через видеосвязь из колонии, где отбывает наказание.

Суд возобновил уголовное дело в отношении блогерши Лерчек
Суд возобновил уголовное дело в отношении блогерши Лерчек

По версии следствия, бывшие супруги Чекалины и их партнёр Роман Вишняк перевели в ОАЭ свыше 251,5 миллиона рублей. Прокуратура утверждает, что деньги переводили по поддельным документам как оплату за фитнес-марафоны. Вишняк заключил сделку со следствием и получил 2,5 года колонии. Артём Чекалин получил 7 лет тюрьмы. Дело Валерии Чекалиной выделили в отдельное производство, а процесс приостановили до её выздоровления. Состояние блогера остаётся критическим. В феврале, сразу после рождения четвёртого ребёнка и выписки из роддома, её доставили в реанимацию, где выявили онкологическое заболевание четвёртой стадии.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Лия Мурадьян
  • Новости
  • Блогерша Лерчек (Валерия Чекалина)
  • Знаменитости
  • Поп-культура
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar