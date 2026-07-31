Брат Блиновской второй день подряд приезжает к суду по делу Лерчек
Александр Останин. Обложка © SHOT
Брат Елены Блиновской Александр Останин дважды появлялся у здания суда Гагаринского районного суда Москвы, где рассматривается дело Валерий Чекалиной (Лерчек). Об этом сообщает корреспондент Life.ru.
Брат Блиновской второй день подряд приезжает к суду по делу Лерчек. Видео © Life.ru
Накануне вечером Останин приезжал на мотоцикле и интересовался делами Чекалиной и обстановкой в суде. Сегодня он сменил транспорт на велосипед, но снова остановился у здания. Мужчина заявил, что просто проезжал мимо — суд находится по пути в зал, где он занимается боксом.
Сегодняшнее заседание продолжается. Накануне оно длилось шесть часов. Чекалину могут повторно отправить под домашний арест.
Напомним, 30 июля суд возобновил уголовное дело в отношении Лерчек. Блогерша не признаёт вину в совершении незаконных валютных операций. Перед новым заседанием суда она отказалась отвечать на вопросы журналистов.
За несколько дней до этого кассационная инстанция подтвердила законность приговора Елене Блиновской, осуждённой за налоговые преступления и легализацию денежных средств. Суд отказал защите в смягчении приговора и отсрочке до 14-летия младшего ребёнка. В марте прошлого года блогершу осудили на пять лет колонии общего режима.
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