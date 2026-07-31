Брат Елены Блиновской Александр Останин дважды появлялся у здания суда Гагаринского районного суда Москвы, где рассматривается дело Валерий Чекалиной (Лерчек). Об этом сообщает корреспондент Life.ru.

Брат Блиновской второй день подряд приезжает к суду по делу Лерчек. Видео © Life.ru

Накануне вечером Останин приезжал на мотоцикле и интересовался делами Чекалиной и обстановкой в суде. Сегодня он сменил транспорт на велосипед, но снова остановился у здания. Мужчина заявил, что просто проезжал мимо — суд находится по пути в зал, где он занимается боксом.

Сегодняшнее заседание продолжается. Накануне оно длилось шесть часов. Чекалину могут повторно отправить под домашний арест.

За несколько дней до этого кассационная инстанция подтвердила законность приговора Елене Блиновской, осуждённой за налоговые преступления и легализацию денежных средств. Суд отказал защите в смягчении приговора и отсрочке до 14-летия младшего ребёнка. В марте прошлого года блогершу осудили на пять лет колонии общего режима.