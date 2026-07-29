Кассационный суд оставил приговор Елене Блиновской без изменений

Суд снова отказал блогерше Елене Блиновской в отсрочке исполнения наказания. Она просила перенести начало отбытия срока до 2034 года — пока ее младшей дочери не исполнится 14 лет. Об этом сообщает корреспондент Life.ru из зала суда.

На заседании Блиновская, которая вышла на связь из колонии, заявила, чт из-за заключения она не видит, как растут ее дети. По словам королевы марафонов, она пропустила выпускной и ЕГЭ старшего сына, а младшую дочь, которой сейчас шесть лет, не видела уже три года.

Это уже не первая подобная просьба Блиновской. В октябре суд также отказал ей в отсрочке, указав, что детьми занимаются бабушка и дедушка. Сейчас блогер отбывает наказание в виде 4,5 года лишения свободы, срок которого истекает в 2030 году. Её супруг — Алексей — находится на СВО.