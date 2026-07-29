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Регион
29 июля, 10:06

Кассационный суд оставил приговор Елене Блиновской без изменений

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Суд снова отказал блогерше Елене Блиновской в отсрочке исполнения наказания. Она просила перенести начало отбытия срока до 2034 года — пока ее младшей дочери не исполнится 14 лет. Об этом сообщает корреспондент Life.ru из зала суда.

Королева в швейном цеху: Сколько получает Блиновская в колонии вместо 100 млн от блога
Королева в швейном цеху: Сколько получает Блиновская в колонии вместо 100 млн от блога

На заседании Блиновская, которая вышла на связь из колонии, заявила, чт из-за заключения она не видит, как растут ее дети. По словам королевы марафонов, она пропустила выпускной и ЕГЭ старшего сына, а младшую дочь, которой сейчас шесть лет, не видела уже три года.

Стало известно, куда Блиновская вернётся после колонии
Стало известно, куда Блиновская вернётся после колонии

Это уже не первая подобная просьба Блиновской. В октябре суд также отказал ей в отсрочке, указав, что детьми занимаются бабушка и дедушка. Сейчас блогер отбывает наказание в виде 4,5 года лишения свободы, срок которого истекает в 2030 году. Её супруг — Алексей — находится на СВО.

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Александра Вишнякова
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