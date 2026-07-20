Стало известно, куда Блиновская вернётся после колонии

Елена Блиновская после освобождения, вероятнее всего, первое время будет жить в квартире родителей на Шаболовке. По данным газеты «Известия», именно по этому адресу она зарегистрирована.

Площадь жилья составляет 36,4 квадратного метра. Эта квартира ранее уже упоминалась среди недвижимости семьи блогера. Однако источник, знакомый с материалами дела, не исключил, что у Блиновских сохранились и другие объекты, не попавшие под арест или реализацию в рамках банкротства.

В документах, в частности, фигурируют два машино-места в жилом комплексе «Зиларт». Собеседник предположил, что семье также может принадлежать квартира в этом ЖК. При этом наличие парковочных мест само по себе не подтверждает право собственности на жилое помещение. Версия о переезде в «Зиларт» пока остаётся предположением.

Проживание в небольшой родительской квартире с семьёй может оказаться затруднительным. Поэтому постоянным домом Блиновской после выхода на свободу, вероятно, станет другой объект недвижимости.

Напомним, в начале июля суд вернул отцу Блиновской московскую квартиру, кладовку и машино-место общей стоимостью около 50 миллионов рублей. Ранее следствие полагало, что активы могли быть переоформлены на родственника для сокрытия доходов.