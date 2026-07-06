Отцу Блиновской вернули квартиру в Москве и имущество стоимостью 50 млн рублей
Елена Блиновская и её отец Олег Останин. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / elena_blinovskaya
Апелляционный суд отменил решение о конфискации квартиры, машино-места и кладовки в жилом комплексе бизнес-класса в Москве, ранее изъятых у отца Елены Блиновской. Об этом пишет SHOT.
Изначально недвижимость принадлежала Олегу Останину, но в марте Арбитраж постановил выставить её на торги стоимостью 50 миллионов рублей. Суд считал, что Блиновская якобы переписала апартаменты, кладовку и машино-место в элитном ЖК «Донской Олимп» на отца, чтобы скрыть доходы от налоговой.
Сам Останин на судебных заседаниях настаивал, что приобрёл недвижимость на собственные средства, а его доход за несколько лет превысил 500 миллионов рублей. Отец Блиновской является владельцем сети ветеринарных клиник. По решению аппеляционного суда апартаменты площадью около 80 квадратных метров с машино-местом и кладовкой были возвращены после апелляции.
Ранее Life.ru узнал, что во Владимирской колонии Елена Блиновская работает швеёй и получает за это зарплату около 6700 рублей в месяц. В лучшие времена ей удавалось получать по 100 миллионов рублей ежемесячно, однако теперь приходится привыкать к другим финансовым аппетитам.
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