Королева в швейном цеху: Сколько получает Блиновская в колонии вместо 100 млн от блога

Бывшая королева марафонов желаний Елена Блиновская сейчас работает швеёй во Владимирской колонии и получает зарплату около 6700 рублей в месяц. Для сравнения, до задержания её ежемесячный доход, по информации канала, достигал примерно 100 млн рублей.

В феврале, по подсчётам SHOT, её заработок составил около 2900 рублей — из-за болезни блогерша не отработала полный месяц. За полгода работы в колонии её доход составил порядка 36 тысяч рублей.

Также стало известно, что несмотря на конфискацию имущества, в декабре 2025 года Блиновской начислили имущественный налог в размере 267 тысяч рублей. Часть суммы — 97 тысяч — пришлась на конфискованный Lamborghini Urus. Общий остаток задолженности, включая пени, оценивается примерно в 197 тысяч рублей.

А ранее Life.ru писал, что у Елены Блиновской и её мужа Алексея нашли новую схему отмыва на 68 млн рублей. Управляющий обратил внимание на возврат на счета супругов 2,7 млн рублей. Средства поступили от ООО «Ветер» в качестве погашения займа с процентами.