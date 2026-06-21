Специальная военная операция
Трагедия в Старобельске
ЧМ по футболу

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
21 июня, 09:16

Почему Блиновская села, а Митрошина нет? Юрист раскрыла главное отличие в делах двух блогеров

Адвокат Ярмуш: Блиновская, в отличие от Митрошиной, выводила капитал за границу

Обложка © Life.ru, © ТАСС / Сергей Карпухин

Обложка © Life.ru, © ТАСС / Сергей Карпухин

Дела Елены Блиновской и Александры Митрошиной лишь на первый взгляд кажутся одинаковыми. Адвокат по гражданскому и международному праву Мария Ярмуш пояснила, что с юридической точки зрения это два принципиально разных состава.

Обе фигурантки действительно использовали одну и ту же схему уклонения от налогов. Они получали многомиллионные доходы, но платили отчисления по упрощённой системе, дробя бизнес между подставными лицами. В этой части их действия совпадали.

Однако на этом сходство заканчивается. Митрошина, получившая условный срок, отвечала исключительно за налоговые нарушения внутри страны. В деле же Блиновской появились дополнительные эпизоды, которые меняют всю картину.

В беседе с «Радио 1» Ярмуш указала на использование иностранного юридического лица, получение валютной выручки в ОАЭ и вывод крупных сумм за рубеж. Подобные действия квалифицируются уже как незаконные валютные операции и легализация преступных доходов.

Именно заграничный след стал решающим фактором при вынесении приговора. Суд расценил вывод капитала как отягчающее обстоятельство, что и повлекло более строгое наказание для Блиновской и её супруга. По словам юриста, в российской практике подобные эпизоды всегда ужесточают ответственность.

Суд рассмотрит жалобы на приговор Блиновской 7 июля
Суд рассмотрит жалобы на приговор Блиновской 7 июля

Напомним, 18 июня Александре Митрошиной назначили три года лишения свободы условно. В зале суда она не сдержала эмоций, разрыдалась и бросилась обнимать близких. Приговор также предусматривал конфискацию у неё 115 миллионов рублей.

Главные криминальные истории, громкие дела и расследования — в разделе «Криминал» на Life.ru.

BannerImage
Юрий Лысенко
  • Новости
  • Елена Блиновская
  • Александра Митрошина
  • Криминал
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar