Почему Блиновская села, а Митрошина нет? Юрист раскрыла главное отличие в делах двух блогеров

Дела Елены Блиновской и Александры Митрошиной лишь на первый взгляд кажутся одинаковыми. Адвокат по гражданскому и международному праву Мария Ярмуш пояснила, что с юридической точки зрения это два принципиально разных состава.

Обе фигурантки действительно использовали одну и ту же схему уклонения от налогов. Они получали многомиллионные доходы, но платили отчисления по упрощённой системе, дробя бизнес между подставными лицами. В этой части их действия совпадали.

Однако на этом сходство заканчивается. Митрошина, получившая условный срок, отвечала исключительно за налоговые нарушения внутри страны. В деле же Блиновской появились дополнительные эпизоды, которые меняют всю картину.

В беседе с «Радио 1» Ярмуш указала на использование иностранного юридического лица, получение валютной выручки в ОАЭ и вывод крупных сумм за рубеж. Подобные действия квалифицируются уже как незаконные валютные операции и легализация преступных доходов.

Именно заграничный след стал решающим фактором при вынесении приговора. Суд расценил вывод капитала как отягчающее обстоятельство, что и повлекло более строгое наказание для Блиновской и её супруга. По словам юриста, в российской практике подобные эпизоды всегда ужесточают ответственность.