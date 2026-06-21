Почему Блиновская села, а Митрошина нет? Юрист раскрыла главное отличие в делах двух блогеров
Адвокат Ярмуш: Блиновская, в отличие от Митрошиной, выводила капитал за границу
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Дела Елены Блиновской и Александры Митрошиной лишь на первый взгляд кажутся одинаковыми. Адвокат по гражданскому и международному праву Мария Ярмуш пояснила, что с юридической точки зрения это два принципиально разных состава.
Обе фигурантки действительно использовали одну и ту же схему уклонения от налогов. Они получали многомиллионные доходы, но платили отчисления по упрощённой системе, дробя бизнес между подставными лицами. В этой части их действия совпадали.
Однако на этом сходство заканчивается. Митрошина, получившая условный срок, отвечала исключительно за налоговые нарушения внутри страны. В деле же Блиновской появились дополнительные эпизоды, которые меняют всю картину.
В беседе с «Радио 1» Ярмуш указала на использование иностранного юридического лица, получение валютной выручки в ОАЭ и вывод крупных сумм за рубеж. Подобные действия квалифицируются уже как незаконные валютные операции и легализация преступных доходов.
Именно заграничный след стал решающим фактором при вынесении приговора. Суд расценил вывод капитала как отягчающее обстоятельство, что и повлекло более строгое наказание для Блиновской и её супруга. По словам юриста, в российской практике подобные эпизоды всегда ужесточают ответственность.
Напомним, 18 июня Александре Митрошиной назначили три года лишения свободы условно. В зале суда она не сдержала эмоций, разрыдалась и бросилась обнимать близких. Приговор также предусматривал конфискацию у неё 115 миллионов рублей.
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