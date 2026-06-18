Блогерша Александра Митрошина эмоционально отреагировала на приговор, который вынес ей суд. Во время оглашения она не смогла сдержать слёз и расплакалась прямо во время заседания.

Александра Митрошина расплакалась в суде после оглашения приговора. Видео © Life.ru

На опубликованных кадрах видно, как блогерша плачет и обнимается с родным. Эмоции переполняли не только её — другие люди, находившиеся в зале суда, тоже не смогли сдержать чувств. На видео заметно, как одна из девушек вытирает слёзы.

Напомним, что блогершу Митрошину приговорили к трём годам условно и штрафу 900 тысяч рублей за отмывание денег. Также у неё конфискуют 115 миллионов рублей в пользу государства. Прокуратура требовала для неё три года колонии общего режима, штраф 900 тысяч и изъятие 115 миллионов. В последнем слове Митрошина сказала, что не имела умысла, работала честно, квартиру покупала для себя, а налоги заплатила добровольно после решения ФНС. На суд она пришла с большой спортивной сумкой с вещами.