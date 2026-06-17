«Готова к любому исходу»: Заплаканная Митрошина прокомментировала возможный срок в тюрьме

Заплаканная Александра Митрошина высказалась о решении прокуратуры запросить для неё реальный срок. Своими переживаниями она поделилась в беседе с Life.ru.

Блогер Митрошина готовится с адвокатами к любому исходу на судебном заседании. Видео © Life.ru

«Я в целом готова была абсолютно к любому запросу. <…> Я готова к любому исходу. Поэтому о моём согласии тут речи не идёт», — ответила Митрошина.

Комментируя своё психологическое состояние, блогерша выразила надежду, что сможет уснуть перед приговором, который огласят завтра. Собирать сумку в тюрьму Митрошина также не стала, и решила не отвечать на заданный вопрос, чтобы она взяла с собой.

«Я сегодня утром не пила кофе. И надеюсь то, что отсутствие кофеина поможет мне в расслаблении нервной системы», — ответила она.

Тем не менее главным лекарством от волнения блогерша назвала подготовку с адвокатами. При этом разговора с супругом Тимуром Кошкаровом о том, как поддерживать связь в случае разлуки, пока не было.

«Мы с адвокатами очень тщательно готовимся. Естественно мы репетируем всё, что будем говорить. Готовим свою позицию — и это самый лучший способ, чтобы снизить волнение», — подчеркнула Митрошина.

Напомним, в марте 2025 года Митрошину заключили под домашний арест. Поводом для уголовного преследования стало подозрение в легализации доходов, полученных преступным путём. Речь шла о приобретении жилья в Москве на средства, которые, как полагают правоохранители, были отмыты. Теперь же прокурор запросил три года исправительной колонии общего режима. Дополнительно озвучено требование о взыскании 900 тысяч рублей. По материалам расследования, сумма скрытых от казны поступлений перевалила за 127 миллионов рублей.