«Закон РФ на меня не распространяется»: Александра Митрошина выступила с последним словом в суде

Александра Митрошина, выступая в суде, заявила, что российский закон на неё не действует. Блогерша признала покупку квартир, но отрицает намерение отмыть деньги, передаёт корреспондент Life.ru из зала суда.

По её словам, недвижимость приобреталась для личного проживания, а средства были получены законным путём через её ИП. Митрошина подчеркнула, что, несмотря на выплату более 600 миллионов рублей налогов за время домашнего ареста, она была вновь задержана по новому уголовному делу. Она считает, что её длительный домашний арест лишает страну значительных налоговых поступлений и делает её неработающим налогоплательщиком.

«Закон РФ на меня не распространяется. За год моего домашнего ареста я выплатила ФНС более 600 миллионов налогов. И затем, когда я прилетела в Россию, в очередной раз я в аэропорту узнала о том, что на меня завели следующее уголовное дело, меня задержали и поместили под домашний арест, где я нахожусь уже больше года, на протяжении 14 месяцев. В итоге получилось, что я не могу работать и страна не получила очень большие налоговые отчисления», — сказала Митрошина в своём последнем слове перед судом.

Напомним, прокуратура требует для Митрошиной три года колонии общего режима и штраф в 900 тысяч рублей по делу об отмывании денег. В марте блогерша частично признала вину в отмывании 127 миллионов рублей, согласившись с позицией налоговой о дроблении бизнеса.