Толстой, дорожка и страх: Митрошина честно рассказала о своих буднях под арестом

Блогер Александра Митрошина, находящаяся под домашним арестом, рассказала Life.ru, как проводит дни в четырёх стенах.

По словам Александры, все возможные домашние хобби уже освоены.

«Дома также у меня есть дорожка, так что я на ней имею возможность ходить. Но а так я, конечно, очень много читаю. Каждый день занимаюсь спортом», — поделилась блогер.

На вопрос о литературных предпочтениях Митрошина призналась, что любит фантастику, но сейчас перечитывает классику.

«По школьной программе мне больше всего нравится, наверное, Толстой. А из фантастики я сейчас много читаю Диченко», — поделилась девушка.

Относительно суровости будущего приговора адвокат блогера пояснил: сравнение с делом Чекалина некорректно, так как статьи обвинения разные.

«Блиновская была осуждена по совокупности статей... Единственный обвиняемый, который был направлен в суд по легализации, — это Дмитрий Портнягин, и его дело было возвращено», — напомнил защитник.

Сама Митрошина сообщила, что не испытывает давления со стороны следствия. По словам её спутника, следствием, судом, оперативными подразделениями созданы все условия для того, чтобы блогерша не ощущала на себе давление как на стадии предварительного расследования, так и на стадии суда.

Александре, когда нужно было, разрешались выходы к врачам, обеспечивалось всё необходимое для того, чтобы чувствовать себя комфортно как при задержании, так и в дальнейшем.

«Подтверждаю: ни на каком этапе не было никаких препятствий... всегда органы шли навстречу, никакой не было грубости, никаких злоупотреблений», — заявила она.

Главным источником сил для неё остаются родные.

«Очень большую поддержку оказывают семья, друзья и близкие. Конечно же, это очень сильно помогает морально держаться, отвлекаться и стараться не думать о чём-то плохом», — подытожила блогер.