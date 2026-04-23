Блогерша Александра Митрошина встретит лето под домашним арестом: решение суда

Суд постановил продлить ограничение свободы для популярного блогера на три месяца, передаёт корреспондент Life.ru из зала суда. Александра Митрошина останется в статусе арестованной как минимум до первого августа.

На заседании девушка появилась в повседневном образе — сером худи и широких джинсах. Несмотря на строгий стиль одежды, внимание присутствующих привлек электронный браслет на ноге фигурантки.

Адвокаты пытались добиться более мягкой меры пресечения, попросив суд разрешить подзащитной ежедневные прогулки. Однако судья отклонил это ходатайство, напомнив, что текущий статус не предусматривает возможности свободного передвижения по улице.

В качестве аргумента для смягчения условий защиты представила ряд благодарственных писем. Эти документы подтверждали благотворительную деятельность блогера, в частности, помощь детям, оставшимся без попечения родителей, и работу с реабилитационными центрами. Адвокаты настаивали, что подопечная полностью социально адаптирована.

Несмотря на доводы защиты, сторона обвинения настояла на сохранении текущего порядка, и инстанция поддержала эту позицию. Следующее слушание по делу назначено на 15 мая.

Ранее Митрошина стала жертвой мошенничества, потеряв в общей сложности 56 миллионов рублей. Её бывшие адвокаты Алиса Волхова и Ольга Гольцева обманом выманивали у неё деньги, обещая решить проблемы с налоговой и избавить от несуществующих «чёрных списков» Интерпола и Администрации Президента РФ. Напомним, что некогда блогер хвасталась, что ей за три часа удалось заработать 190 миллионов рублей, а 7 марта 2025 года её задержали по подозрению в отмывании денег в особо крупном размере через покупку недвижимости в Москве. На Митрошину завели уголовное дело, а затем суд отправил её под домашний арест. Его продлевали уже несколько раз.