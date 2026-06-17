Прокуратура запросила три года колонии для Александры Митрошиной

Прокуратура запросила три года колонии общего режима для Александры Митрошиной по делу об уклонении от налогов. Кроме реального срока, гособвинение настаивает на взыскании штрафа в размере 900 тысяч рублей, передаёт корреспондент Life.ru из зала суда.

Следствие считает, что популярный инфлюенсер скрыла от государственной казны доход на сумму свыше 127 миллионов рублей. По версии правоохранителей, блогер маскировала незаконные финансовые операции через покупку объектов недвижимости.

Защита подсудимой пыталась доказать отсутствие умысла в сокрытии доходов. Адвокаты аргументировали позицию тем, что клиентка открыто демонстрировала траты на собственность в социальных сетях. Сторона защиты даже планировала привлечь семь подписчиков в качестве свидетелей, чтобы подтвердить публичный характер ее заработка, однако их показания в суде не прозвучали.

Напомним, что некогда блогер хвасталась, что ей за три часа удалось заработать 190 миллионов рублей, а 7 марта 2025 года её задержали по подозрению в отмывании денег в особо крупном размере через покупку недвижимости в Москве. На Митрошину завели уголовное дело, а затем суд отправил её под домашний арест.