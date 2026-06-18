Суд Москвы конфисковал у блогера Митрошиной 115 млн рублей

Тверской районный суд столицы обратил в доход государства имущество Александры Митрошиной. Решение было принято в рамках разбирательства о легализации денежных средств, передаёт корреспондент Life.ru из зала заседаний.

«Конфисковать в доход государства имущество на сумму 115 миллионов рублей», — огласил постановление судья.

Инстанция удовлетворила ходатайство надзорного ведомства. Взыскание охватывает две крупные суммы. Первая часть — 55 млн рублей, полученные от реализации квартиры на Краснопресненской набережной. Вторая составляющая — 60,2 млн рублей. Эти средства подлежали возврату застройщику по договору долевого участия на улице Большая Дмитровка. По версии обвинения, обе операции являлись элементами схемы по отмыванию 127 млн рублей, добытых в результате налоговых нарушений.

Напомним, также Александре Митрошиной назначили три года лишения свободы условно. Оглашение вердикта вызвало бурную реакцию: блогер расплакалась прямо в зале заседаний, обнимая близких. На опубликованных кадрах видно, как эмоции захлестнули и других присутствовавших — одна из девушек вытирала слёзы.