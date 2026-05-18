У четы Блиновских нашли новую схему отмыва на 68 млн рублей

В рамках процедуры банкротства блогера Елены Блиновской и её супруга Алексея финансовый управляющий обнаружил ранее не учтённые сделки, которые могут быть квалифицированы как фиктивные займы. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По данным источника, управляющий обратил внимание на возврат на счета Блиновских 2,7 млн рублей. Средства поступили от ООО «Ветер» в качестве погашения займа с процентами. В ходе проверки выяснилось, что данная компания, вероятно, использовалась как транзитное звено, аффилированное с самой Блиновской.

Похожая схема была использована и с компанией «Аквакультура». Между 2018 и 2021 годами Блиновская выдала этой фирме займы на 65,5 миллионов рублей без процентов. В некоторых случаях, чтобы скрыть следы, права на долг многократно передавались между аффилированными лицами, а затем долг «списывался» под видом «финансовой помощи».