У четы Блиновских нашли новую схему отмыва на 68 млн рублей
© ТАСС / Пресс-служба Пресненского суда
В рамках процедуры банкротства блогера Елены Блиновской и её супруга Алексея финансовый управляющий обнаружил ранее не учтённые сделки, которые могут быть квалифицированы как фиктивные займы. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
По данным источника, управляющий обратил внимание на возврат на счета Блиновских 2,7 млн рублей. Средства поступили от ООО «Ветер» в качестве погашения займа с процентами. В ходе проверки выяснилось, что данная компания, вероятно, использовалась как транзитное звено, аффилированное с самой Блиновской.
Похожая схема была использована и с компанией «Аквакультура». Между 2018 и 2021 годами Блиновская выдала этой фирме займы на 65,5 миллионов рублей без процентов. В некоторых случаях, чтобы скрыть следы, права на долг многократно передавались между аффилированными лицами, а затем долг «списывался» под видом «финансовой помощи».
Напомним, «королеву марафонов» Елену Блиновскую, задержанную в апреле 2023 года за отмывание денег, осудили на 4,5 года колонии общего режима. В конце 2025 года блогершу этапировали во владимирскую ИК, где, по слухам, её определили в привилегированный отряд. Впрочем, адвокат Елены настаивает, что никаких поблажек у неё нет и сидит она на общих основаниях.
