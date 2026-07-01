Трусы и тушёнка: Как «‎королева ниток» Блиновская может шикануть в колонии на зарплату швеи

Блогер Елена Блиновская сейчас работает в колонии швеёй, получая 6700 рублей в месяц. Это далеко от её прежних гонораров, однако кое-чем она всё же может себя порадовать, пребывая в местах «не столь отдалённых». В беседе с Life.ru юрист, руководитель Центра правопорядка в г. Москве и Московской области Александр Хаминский рассказал, на что бывшая королева марафонов может потратить свои кровно заработанные.

Заработанные в местах лишения свободы деньги осуждённые могут использовать, но строго по правилам, установленным уголовно-исполнительным законодательством. Согласно статье 88 УИК РФ, все средства, полученные во время отбывания наказания, зачисляются на лицевой счёт заключённого. Распоряжаться наличными нельзя — покупки в колонии производятся только безналично через магазин при исправительном учреждении, отметил собеседник Life.ru.

На эти деньги осуждённые имеют право без ограничений приобретать продукты питания и предметы первой необходимости.

Речь идёт, например, о чае, кофе, сладостях, консервах, средствах личной гигиены, канцелярских принадлежностях и других товарах, разрешённых Правилами внутреннего распорядка исправительных учреждений. Конкретный ассортимент определяется администрацией колонии и перечнем разрешённых товаров. Александр Хаминский Юрист

При этом базовые нужды — спальное место, одежда по сезону, обувь и минимальный набор гигиенических средств — государство предоставляет бесплатно. Поэтому заработанные средства обычно тратят на дополнительные продукты и вещи, которые делают повседневную жизнь в колонии более комфортной, пояснил юрист.

Life.ru взял за основу цены и ассортимент магазина ФСИН и выяснил, что на свою месячную зарплату Елена Блиновская сможет купить, например, женский эконом-набор. Туда входят чай, кофе, сахар, трусы, прокладки, пряники, туалетная бумага, товары для гигиены, майонез, кетчуп, носки, лапша быстрого приготовления, конфеты «Птица дивная», тушёнка из свинины и хозяйственное мыло. А вот для покупки наборов стандарт и премиум придётся подкопить денег. К примеру, за женский премиум придётся заплатить 14 800 рублей. Там есть тапки, футболка, гель для душа и колбаса.

Ранее Life.ru рассказывал, что во Владимирской колонии Елена Блиновская работает швеёй и получает за это зарплату около 6700 рублей в месяц. В лучшие времена ей удавалось получать по 100 миллионов рублей ежемесячно, однако теперь приходится привыкать к другим финансовым аппетитам.