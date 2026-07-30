Лерчек не признаёт вину в совершении незаконных валютных операций

Валерия Чекалина не признала вину в незаконных валютных операциях. Об этом блогерша заявила в ходе заседания Гагаринского суда Москвы, заслушав обвинительное заключение.

Напомним, суд принял решение возобновить уголовное дело в отношении Лерчек. Проиводство ведётся по факту вывода за рубеж 250 миллионов рублей, для чего использовались поддельные документы.