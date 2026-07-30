Лерчек не признаёт вину в совершении незаконных валютных операций
Валерия Чекалина. Обложка © ТАСС / NEWS.ru / Алексей Белкин
Валерия Чекалина не признала вину в незаконных валютных операциях. Об этом блогерша заявила в ходе заседания Гагаринского суда Москвы, заслушав обвинительное заключение.
Напомним, суд принял решение возобновить уголовное дело в отношении Лерчек. Проиводство ведётся по факту вывода за рубеж 250 миллионов рублей, для чего использовались поддельные документы.
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