Лерчек приехала в суд на заседание по своему уголовному делу вместе с бойфрендом
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Блогерша Валерия Чекалина, известная как Лерчек, приехала в Гагаринский суд столицы, где возобновилось разбирательство по её уголовному делу. Кадры с места событий предоставил корреспондент Life.ru.
Лерчек и Луис Сквиччиарини приехали к залу суда. Видео © Life.ru
На процесс фигурантка приехала не одна. Компанию ей составил её молодой человек Луис Сквиччиарини.
Гагаринский суд Москвы ранее возобновил производство по делу Валерии Чекалиной, которая обвиняется в незаконных валютных операциях. На сегодняшнем заседании рассмотрят вопрос о мере пресечения и дальнейшем движении процесса. Сама фигурантка публичных заявлений не делала, однако в СМИ появлялась информация, что после курса химиотерапии она собиралась отправиться в Белград для встречи с врачом из Германии и прохождения вакцинации. Её представители при этом настаивали на соблюдении всех предписанных ограничений.
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