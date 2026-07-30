Лерчек приехала в суд на заседание по своему уголовному делу вместе с бойфрендом

Гагаринский суд Москвы ранее возобновил производство по делу Валерии Чекалиной, которая обвиняется в незаконных валютных операциях. На сегодняшнем заседании рассмотрят вопрос о мере пресечения и дальнейшем движении процесса. Сама фигурантка публичных заявлений не делала, однако в СМИ появлялась информация, что после курса химиотерапии она собиралась отправиться в Белград для встречи с врачом из Германии и прохождения вакцинации. Её представители при этом настаивали на соблюдении всех предписанных ограничений.