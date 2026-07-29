Дед Мороз и 4-летняя дочь спасли брак Ивлева — молодая жена вернулась к шефу

Телеведущий и шеф-повар Константин Ивлев и его супруга Валерия объявили о воссоединении после затяжного кризиса и временного расставания. Пара приняла решение спасти брак, несмотря на серьёзные разногласия.

Как призналась Валерия в беседе с Лаурой Джугелией, причиной разлада стал затянувшийся ремонт: бытовые неурядицы и взаимные претензии спровоцировали череду ссор. Шеф-повар добавил, что в тот период его профессиональная требовательность перенеслась на домашние дела, что лишь усугубило обстановку в семье.

Семейная жизнь пары дала трещину: по инициативе Валерии супруги разъехались. Период с июня по декабрь стал для них временем попыток начать жизнь с чистого листа и завести новые романы, однако окончательный разрыв так и не случился. Переживания отразились на внешности Валерии — из-за сильного нервного напряжения она набрала 11 килограммов. Впрочем, главным фактором воссоединения стала их общая четырёхлетняя дочь Ника — именно она и стала инициатором примирения родителей.

«Мам, ну это же так просто позвонить и сказать: «Костечка, любимый, прости меня!» — вспоминала слова дочери Валерия.

Ивлев признался, что очень хотел вернуть семью и даже написал «письмо» Деду Морозу с такой просьбой. И чудо случилось: Новый год они встретили уже вместе. Константин рассказал, что они решили не рубить с плеча, а попробовать всё исправить и сохранить то, что их связывает.

Напомним, что о расставании шеф-повара и его молодой жены стало известно 5 октября. Супруга была младше избранника на 19 лет. По признанию самого шоумена, пара тайно обвенчалась в Тамани, предварительно зарегистрировав отношения в московском Грибоедовском ЗАГСе. Для Валерии этот брак стал первым, у Ивлева же это уже второй развод — от предыдущих отношений у него есть двое взрослых детей.