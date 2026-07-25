«Синайский вдовец» Винник объявил о разводе с женой после новости о болезни сына

Блогер и бизнесмен Олег Винник, известный как «синайский вдовец», сообщил о разводе с женой Анной. Соответствующий пост он опубликовал у себя в социальных сетях.

Мужчина назвал случившееся осознанным шагом зрелых людей, к которому их подвела цепочка трудных обстоятельств. Он попросил публику воздержаться от поиска виноватых и вмешательства в частную жизнь.

Винник подчеркнул, что их совместный путь в качестве супругов завершён, однако намерение сохранить нормальные отношения ради ребёнка остаётся в силе. Пара воспитывает сына.

Напомним, весной супруги раскрыли информацию о диагнозе мальчика. У двухлетнего ребёнка выявили редкую генетическую патологию — первичную миопатию. Анна тогда делилась переживаниями, отмечая, что материнская интуиция задолго до заключения врачей сигнализировала о неполадках, поскольку малыш заметно уступал ровесникам в развитии.

В октябре 2015 года семья Олега Винника понесла невосполнимую утрату. Его первая жена Марианна, двое детей — дочь и сын, а также тёща и бабушка находились на борту лайнера авиакомпании «Когалымавиа», выполнявшего рейс из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург. В результате взрыва бомбы над Синайским полуостровом погибли все 224 человека.