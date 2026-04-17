У сына «синайского вдовца» Олега Винника нашли редкую генетическую болезнь

У двухлетнего сына Олега Винника из Петербурга, который потерял жену и двух детей в трагедии над Синаем, диагностировали редкое генетическое заболевание. Об этом в соцсетях сообщила его жена Анна, отметив, что врачи долго не могли поставить диагноз.

«У меня было экстренное кесарево, при родах была гипоксия, многие врачи ссылались на гипотонус. Это не лечится. Это особенность нашего ребёнка. Есть вероятность, что со временем это будет больше заметно», — рассказала Винник.

У Артемия выявлена первичная миопатия — редкое генетическое заболевание, характеризующееся поражением мышечной ткани. Частота встречаемости данного заболевания составляет 1 на 100 000 новорожденных. Семье предстоит пройти длительный курс реабилитации, первая фаза которого запланирована на 21 мая 2026 года и продлится 2-3 недели. Важно отметить, что первичная миопатия не оказывает влияния на когнитивные функции: двухлетний Артемий демонстрирует нормальное речевое развитие и понимание.

Стоит напомнить, что Олег Винник пережил личную трагедию. 31 октября 2015 года в авиакатастрофе над Синайским полуостровом погибли его первая супруга Марианна, двое их детей, а также мать и бабушка Марианны. Эта катастрофа, ставшая результатом теракта, унесла жизни 224 человек. Бизнесмен долгое время не мог справиться с горем. В этот период у него были кратковременные отношения, включая роман с Катей Жужей, и даже короткий брак с девушкой по имени Алекс, который продлился всего полгода.