«Больше не вместе»: Шеф-повар Ивлев расстался с молодой женой после четырёх лет брака

Популярный шеф-повар Константин Ивлев разводится с женой после четырёх лет брака. Валерия Куденкова в своём личном блоге коротко, но ясно сообщила о разрыве.

«Мы с Константином больше не вместе. Остались в хороших отношениях и с уважением друг к другу. Комментарии по этому поводу давать не буду», — написала Валерия.

В 2021 году Константин Ивлев вступил в брак с Валерией Куденковой, которая моложе его на 19 лет. По признанию самого шоумена, пара тайно обвенчалась в Тамани, предварительно зарегистрировав отношения в московском Грибоедовском ЗАГСе. У супругов родилась дочь. Известно, что знакомство Ивлева с Куденковой произошло в период его предыдущего брака. Первая супруга шеф-повара инициировала бракоразводный процесс, указав в качестве причины измену Ивлева, однако сам он эти обвинения опроверг.

Ранее бывшая жена Константина Ивлева подала иск в Тушинский суд Москвы с требованием изменить размер алиментов. 28 октября 2025 года в Тушинском суде Москвы состоится очередное судебное заседание по иску Ивлевой об изменении соглашения об уплате алиментов.