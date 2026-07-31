Прокуратура запросила шесть лет колонии для блогера Гусейна Гасанова

Прокурор попросил суд приговорить блогера Гусейна Гасанова к шести годам колонии и штрафу в 155,5 миллиона рублей. Его обвиняют в отмывании денег, процесс идёт заочно — Гасанов сейчас за границей.

«Прошу признать Гасанова виновным… назначить наказание в виде шести лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, со штрафом в размере полученного дохода в период трёх лет… в 155 миллионов 600 тысяч 527 рублей и с ограничением свободы сроком на два года», — заявила прокурор на прениях сторон в зале Пресненского суда Москвы.

По версии следствия, блогер не заплатил налоги на 170 млн рублей, а потом отмыл часть денег через покупку недвижимости. Сам Гасанов вину отрицает и говорит, что уже погасил долг. Его защита настаивает на оправдании, утверждая, что доказательств умысла нет.

Видеоблогер Гусейн Гасанов начал снимать смешные ролики в 2015 году. К началу 2026-го у него было уже более 30 миллионов подписчиков. Известность ему принесли скандальные розыгрыши автомобилей. Осенью 2025 года его объявили в федеральный розыск по делу об отмывании денег. Недавно Чертановский суд заочно арестовал блогера. Свою вину он не признаёт.