Блогер Гасанов объявлен в федеральный розыск по делу об отмывании денег

Блогер Гусейн Гасанов, обвиняемый в отмывании нелегальных доходов, объявлен в федеральный розыск на территории России. Соответствующая информация содержится в базе данных Министерства внутренних дел РФ.

«Гасанов Гусейн… Основание для розыска: разыскивается по статье УК… Переобъявлен», — отмечается в базе МВД.

В конце апреля Чертановский районный суд Москвы принял решение о заочном аресте блогера. Судебным постановлением был установлен двухмесячный срок содержания под стражей с момента его задержания на российской территории или экстрадиции. Параллельно фигурант был объявлен в международный розыск по делу о легализации денежных средств в особо крупном размере, причём обвинение ему было предъявлено заочно.

По данным следствия, в период с 2019 по 2021 год Гасанов осуществлял уклонение от налоговых платежей на общую сумму, превышающую 170 миллионов рублей. Для создания видимости законного происхождения денежных средств ему удалось легализовать свыше 20 миллионов рублей путём проведения различных финансовых операций.

Напомним, в сентябре налоговая ликвидировала последнюю российскую компанию блогера Гусейна Гасанова, объявленного в международный розыск. ФНС закрыла ООО «Банда Фудс», которое производило роллы. Бизнес Гасанова «не пошёл», а партнёрам, которые поставляли упаковку и занимались доставкой, пришлось обращаться в суд.